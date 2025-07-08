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14:52, 8 июля 2025Россия

Ветеран СВО женился в больнице на прилетевшей к нему почти ослепшей гражданке Израиля

В Екатеринбурге ветеран СВО женился на прилетевшей почти ослепшей израильтянке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Paige Johnson / Unsplash

В Екатеринбурге ветеран специальной военной операции (СВО) женился в больнице на гражданке Израиля, которая прилетела к нему почти ослепшей. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, женщина долгое время страдает из-за диабета. Испытывая проблемы со зрением, она освоила голосовое управление смартфоном и установила приложение для знакомств. Там она начала общаться с военнослужащим.

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Они переписывались на протяжении полугода. Затем женщина решила прилететь в Россию. Практически сразу она оказалась в медицинском учреждении — в Екатеринбурге у нее началась гангрена и врачи ампутировали ногу.

Однако свадьбе уже ничего не могло помешать — церемонию провели прямо в больничной палате.

Ранее стало известно, что в Приморском крае раненый боец спецоперации пожаловался на вынесшую все ценное из квартиры жену.

ЖЗЛ
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