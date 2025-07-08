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20:45, 8 июля 2025Культура

Внук Пугачевой обиделся из-за неучастия в российском шоу

Внук Пугачевой Никита Пресняков обиделся, что его не позвали в шоу «Выживалити»
Андрей Шеньшаков

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который сейчас постоянно проживает в Соединенных Штатах Америки, обиделся, что его не зовут участвовать в российских развлекательных проектах. Об этом он написал в комментариях под публикацией реалити-шоу «Выживалити. Наследники» в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Под постом-анонсом проекта Пресняков написал: «Эх, не позвали на тусовку». Среди участников шоу заявлены дети знаменитостей: дочь Михаила Турецкого Эммануэль, сын рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, Антоний, а также дочь певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) Лидия.

Известно, что Никита переехал в США вместе с семьей из-за начала частичной мобилизации в России. При этом отец музыканта Владимир Пресняков живет в России и выступает в крупных музыкальных проектах, а его мама Кристина Орбакайте покинула страну.

В мае 2025-го стало известно, что Никита Пресняков заявлял, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Также артист попросил помощи у своих подписчиков.

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