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20:36, 9 июля 2025Ценности

Алена Водонаева в откровенном виде снялась у вокзала в Нью-Йорке

Ведущая Алена Водонаева в откровенном комбинезоне снялась у вокзала в Нью-Йорке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @photokira.nyc

Российская телеведущая Алена Водонаева в откровенном виде снялась у Центрального вокзала в Нью-Йорке, США. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей два миллиона подписчиков.

Фотограф запечатлела 43-летнюю знаменитость в черном корсетном комбинезоне со шнуровкой и облегающими мини-шортами. Также она надела прозрачные колготки в тон и остроносые туфли на каблуках.

Фото: @photokira.nyc

В то же время блогерша распустила уложенные волнами волосы и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме. «Прогуляетесь со мной?» — поинтересовалась она в подписи, добавив к ней эмодзи в виде паутины и паука.

Ранее в июле Алена Водонаева в платье с откровенным декольте отдохнула на кладбище.

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