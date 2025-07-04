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21:56, 4 июля 2025Ценности

Алена Водонаева в платье с откровенным декольте отдохнула на кладбище

Алена Водонаева в платье с откровенным декольте отдохнула на кладбище в США
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @alenavodonaeva

Российская телеведущая Алена Водонаева в откровенном наряде отдохнула на кладбище. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость посетила указанное место в Салеме во время поездки в США. На размещенных кадрах она позировала, лежа на траве рядом с памятниками. При этом бывшая участница «Дома-2» надела черное макси-платье с глубоким декольте, чокер и очки в форме летучей мыши.

Также Водонаева запечатлела, как возлагает черные цветы к надгробию Бриджит Бишоп и прогуливается между памятниками. «Почтили память всех "салемских ведьм"», — отметила она.

Ранее в июле Алена Водонаева также в мокром платье без бюстгальтера снялась на улице в Нью-Йорке.

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