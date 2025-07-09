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16:38, 9 июля 2025Из жизни

Беременную женщину пронесли на руках десять километров из-за плохих дорог

В Индии мужчинам пришлось нести роженицу на руках из-за плохих дорог
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Aijaz Rahi / AP

В индийской деревне местные жители десять километров несли роженицу на руках. Об этом сообщает NDTV.

В полдень 6 июля Сунай Бходж, жительница деревни Бходжгуда в штате Одиша, вызвала скорую, так как у нее начались схватки. Однако машина с медиками застряла на разбитой дороге — покрытие было настолько плохим, что автомобиль не смог проехать последние 10 километров. Односельчанам-мужчинам пришлось сделать для Бходж носилки из бамбуковых палок и ткани. Они пронесли беременную женщину до места, где их ждали парамедики.

В итоге роженицу успешно доставили в медицинский центр, где около шести часов вечера она родила здорового мальчика.

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