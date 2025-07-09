Беременную женщину пронесли на руках десять километров из-за плохих дорог

В Индии мужчинам пришлось нести роженицу на руках из-за плохих дорог

В индийской деревне местные жители десять километров несли роженицу на руках. Об этом сообщает NDTV.

В полдень 6 июля Сунай Бходж, жительница деревни Бходжгуда в штате Одиша, вызвала скорую, так как у нее начались схватки. Однако машина с медиками застряла на разбитой дороге — покрытие было настолько плохим, что автомобиль не смог проехать последние 10 километров. Односельчанам-мужчинам пришлось сделать для Бходж носилки из бамбуковых палок и ткани. Они пронесли беременную женщину до места, где их ждали парамедики.

В итоге роженицу успешно доставили в медицинский центр, где около шести часов вечера она родила здорового мальчика.

Ранее сообщалось, что в Индии оперировали 17-летнего юношу и удалили из живота части тела его нерожденного брата-близнеца. С рождения из туловища подростка торчали ноги, ягодицы и гениталии брата, слившегося с ним в утробе.