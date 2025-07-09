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19:14, 9 июля 2025Ценности

Девушка показала купленную на Shein копию обуви Hermes и рассмешила пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @Sha Una

Пользовательница сети с никнеймом @Sha Una из Великобритании показала купленную на сайте китайского ретейлера Shein копию обуви французского бренда Hermes и рассмешила пользователей. Соответствующим постом она поделилась в группе Dogspotting Society в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Девушка рассказала, что несколько недель ждала доставку шлепанцев указанной марки. Однако при распаковке обнаружила, что полученная обувь размером меньше ее ладони. Впоследствии она выяснила, что совершила ошибку, не заметив в описании пометку, что товар предназначен для детей.

При этом бывшая служащая Британской армии отметила, что шлепанцы понравились ее собаке. Так, она продемонстрировала снимки, где надела их на лапы своей питомице.

Пост набрал 132 тысячи реакций и более восьми тысяч комментариев. «Ты сделала мой день, я пролила свой кофе [от смеха]», «Я в истерике», «Это очень смешно», «Это самое смешное, что я когда-либо видела», — заявили юзеры.

В апреле 2023 года блогерша Люси Леннинг получила юбку шириной «с ремень» после заказа на сайте Shein.

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