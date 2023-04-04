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12:07, 4 апреля 2023Ценности

Блогерша получила юбку шириной «с ремень» после заказа на сайте Shein

TikTok-блогерша Люси Леннинг получила юбку шириной «с ремень» после заказа на сайте Shein

Кадр: видео @lucylehning

Блогерша Люси Леннинг получила юбку шириной «с ремень» после заказа на сайте ретейлера Shein. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приобрела себе на день рождения несколько нарядов, среди которых кроп-топ с ассиметричными вставками и мини-юбка стоимостью 11,49 фунта стерлингов (примерно 1100 рублей). На размещенных кадрах юзерша предстала в данном комплекте, заявив, что последний предмет гардероба оказался неподходящего размера. «Это самая короткая юбка, которую я когда-либо надевала. (...) Не юбка, а пояс», — заявила юзерша.

Кроме того, инфлюэнсерша примерила два пышных платья, однако они ей также не подошли. Блогерша отметила, что вернет всю одежду в магазин.

В феврале в сети возмутились джинсовыми шортами в виде стрингов из новой коллекции марки Shein. Пользовательница Кэтрин Слитер разместила в соцсети скриншот каталога интернет-магазина с указанным предметом гардероба из голубого денима стоимостью 12,49 доллара (примерно 900 рублей), заявив, что он ее раздражает.

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Алина Гостева
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