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13:50, 9 июля 2025Культура

Джиган назвал сбежавших из России артистов псами и петушарами

Рэпер Джиган резко раскритиковал уехавших из России артистов
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский рэпер Денис Устименко-Вейнштеин, известный под псевдонимом Джиган, раскритиковал уехавших из России артистов. Свое откровенное мнение он высказал в собственном развлекательном шоу «Джиганина».

По мнению Джигана, многие молодые артисты с началом специальной военной операции (СВО) покинули страну и сбежали в Дубай, однако здесь все помнят об их предательстве.

«Прикиньте, какие петушары, тут кормились, а потом сбежали в Дубай, оттуда лайки ставили. Псы они, что [тиктокер Даня] Милохин, петух этот, что [рэпер] Рахим. Вот они удивятся, что Джиган помнит это все. А у меня все скрины есть!» — заявил Денис.

После своей пламенной речи артист начал скандировать «Россия!», на что зрительный зал и другие участники шоу отреагировали аплодисментами.

Ранее стало известно, что рэпер Джиган рассказал, как лишился девственности с цыганкой. Исполнитель поделился своими эмоциями от первого сексуального опыта.

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