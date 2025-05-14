Джиган рассказал о первом сексе

Рэпер Джиган рассказал, что лишился девственности с цыганкой

Хип-хоп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал о своем первом сексуальном опыте в ходе шоу «Джиганина», слова артиста приводит Super.ru.

Рэпер поведал, что все произошло в его день рождения. «И у нас на районе была цыганка. И пацаны такие: вот, подарок будет. И мне привели девочку-цыганку красивую», — вспомнил он.

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