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12:11, 14 мая 2025Культура

Джиган рассказал о первом сексе

Рэпер Джиган рассказал, что лишился девственности с цыганкой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pogiba Alexandra / News.ru / Globallookpress.com

Хип-хоп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал о своем первом сексуальном опыте в ходе шоу «Джиганина», слова артиста приводит Super.ru.

Рэпер поведал, что все произошло в его день рождения. «И у нас на районе была цыганка. И пацаны такие: вот, подарок будет. И мне привели девочку-цыганку красивую», — вспомнил он.

Ранее актер Гоша Куценко, который сыграл в сериале «Чужие деньги», набрал для роли 12 килограммов и рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за этого.

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