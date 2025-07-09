Главный народный праздник Якутии закончился вспышкой заболевания

Главный народный праздник Якутии Ысыах Олонхо закончился вспышкой сальмонеллеза

Главный народный праздник Якутии Ысыах Олонхо закончился вспышкой сальмонеллеза. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Как сообщили в службе, с жалобами на состояние здоровья в регионе обратились более 50 человек из пяти муниципалитетов.

«Свое заболевание пострадавшие связывают с употреблением готовых блюд из мяса птицы (...) Проводятся мероприятия с поставщиками и производителями по розыску и изъятию из оборота некачественной продукции», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Ежегодно в Ысыах принимают участие десятки и сотни тысяч человек — в 2024 году на празднике присутствовали 230 тысяч участников. В этот праздник принято почитать богов, молиться, устраивать пиры и танцы. Кроме того, для гостей праздника проводят конные скачки, соревнования по вольной борьбе и стрельбе из лука.