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08:48, 9 июля 2025Россия

Главный народный праздник Якутии закончился вспышкой заболевания

Главный народный праздник Якутии Ысыах Олонхо закончился вспышкой сальмонеллеза
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Главный народный праздник Якутии Ысыах Олонхо закончился вспышкой сальмонеллеза. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Как сообщили в службе, с жалобами на состояние здоровья в регионе обратились более 50 человек из пяти муниципалитетов.

«Свое заболевание пострадавшие связывают с употреблением готовых блюд из мяса птицы (...) Проводятся мероприятия с поставщиками и производителями по розыску и изъятию из оборота некачественной продукции», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Ежегодно в Ысыах принимают участие десятки и сотни тысяч человек — в 2024 году на празднике присутствовали 230 тысяч участников. В этот праздник принято почитать богов, молиться, устраивать пиры и танцы. Кроме того, для гостей праздника проводят конные скачки, соревнования по вольной борьбе и стрельбе из лука.

ЖЗЛ
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