Июльские сугробы в российском городе попали на видео

В Омске намело сугробы из града

Омск замело сугробами из града. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «112».

В среду, 9 июля, на Омск обрушились ливень, град и шквалистый ветер, который гнул деревья. На видео, снятых омичами, можно наблюдать, как из-за сильных осадков на дорогах разлились реки из смеси дождевой воды и града. Помимо этого, некоторые улицы и дворы завалило сугробами из крупного града. «Ужас... Обалдеть можно, ребята, это что такое? Вода ледяная», — описала происходящее одна из местных жительниц.

Накануне в Московской области выпал град размером с небольшое куриное яйцо. Непогода накрыла Королев, Фрязино, Клин, Солнечногорск, Зеленоград и другие города столичного региона.