Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:20, 9 июля 2025Экономика

Июльские сугробы в российском городе попали на видео

В Омске намело сугробы из града
Полина Кислицына (Редактор)

Омск замело сугробами из града. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «112».

В среду, 9 июля, на Омск обрушились ливень, град и шквалистый ветер, который гнул деревья. На видео, снятых омичами, можно наблюдать, как из-за сильных осадков на дорогах разлились реки из смеси дождевой воды и града. Помимо этого, некоторые улицы и дворы завалило сугробами из крупного града. «Ужас... Обалдеть можно, ребята, это что такое? Вода ледяная», — описала происходящее одна из местных жительниц.

Накануне в Московской области выпал град размером с небольшое куриное яйцо. Непогода накрыла Королев, Фрязино, Клин, Солнечногорск, Зеленоград и другие города столичного региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп начал открыто критиковать Путина. Почему это может быть хитрой тактикой ведения переговоров?

    Начинающим блогерам подсказали способ заработать

    В зоне СВО заметили отправленный на прорыв фронта танк-монстр «из фильма ужасов»

    Июльские сугробы в российском городе попали на видео

    Туристы занялись сексом на пляже курорта Европы и попали на видео

    В российском футболе ужесточат лимит на легионеров

    Девушка показала купленную на Shein копию обуви Hermes и рассмешила пользователей сети

    Больше 80 человек госпитализировали после отравления водой в российском регионе

    Трамп определился с пошлинами для Ирака

    В России ребенок сорвался с высоты пятого этажа и выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости