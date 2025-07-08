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21:18, 8 июля 2025Экономика

В Подмосковье выпал град размером с куриное яйцо

Жители Подмосковья сняли на видео град размером с куриное яйцо
Полина Кислицына (Редактор)

В Подмосковье выпал град размером с куриное яйцо. Кадры, снятые местными жителями, где видны осадки огромного размера, опубликовал Telegram-канал Baza.

Непогода обрушилась на Королев, Фрязино, Клин, Солнечногорск, Зеленоград и другие города столичного региона. На записях, сделанных жителями Подмосковья, можно увидеть, как град ударяется о землю, а также размеры наиболее крупных градин в соотношении с ладонью. Так, некоторые из осадков достигали величины небольшого куриного яйца.

Из-за шквалистого ветра и града упали много деревьев, а несколько автомобилей получили повреждения. Помимо этого, рядом с деревней Сокольники в Истринском районе на дорогу рухнула на дорогу и парализовала движение по шоссе.

Ранее в этот же день в Ярославле камера видеонаблюдения зафиксировала, как сильный ветер снес детскую площадку в Ярославле.

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