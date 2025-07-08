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19:10, 8 июля 2025Экономика

Шторм снес детскую площадку в российском городе и попал на видео

В Ярославле сняли на видео, как штормовой ветер снес детскую площадку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В Ярославле штормовой ветер снес детскую площадку во дворе жилого дома. Последствия разрушительного явления сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Жесть Ярославль».

Инцидент произошел на улице Энергетиков в спальном районе российского города. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сильный ветер уносит в сторону детскую площадку с качелями, после чего конструкция падает на бок. На кадрах не видно людей — есть вероятность, что никто из местных жителей не пострадал.

Ранее о кратковременном сильном дожде, грозе и граде предупредили жителей Москвы. Непогода должна обрушиться на жителей столицы во вторник, 8 июля, с 12 до 23 часов. Синоптики предупреждали об усилении ветра при грозе до 17 метров в секунду.

Москвичам посоветовали, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Однако до сих пор сильный шторм в город не пришел.

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