Москвичей предупредили об опасности

МЧС: В столице ожидаются гроза и сильный ветер

В столице во вторник, 8 июля, ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. Об этом в Telegram-канале сообщили в столичном управлении МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Непогода ожидается в период с 12 до 23 часов местами на территории города. Дождь будет кратковременным, ливни с градом пройдут в отдельных районах. Усиление ветра при грозе ожидается с порывами до 17 метров в секунду.

Москвичам посоветовали, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд призвал жителей столицы покинуть город на время надвигающейся жары. По его словам, днем на неделе температура воздуха в столице значительно превысит норму. Ожидаются также «тропические» ночи — погодное явление, опасное для москвичей с хроническими заболеваниями.