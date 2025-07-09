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09:11, 9 июля 2025Интернет и СМИ

Лазарева вспомнила о счастливой и свободной жизни в России

Телеведущая Лазарева заявила, что жила в Москве свободно и счастливо
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшая из России, заявила, что в Москве у нее была свободная и счастливая жизнь. Воспоминаниями она поделилась в своем Telegram-канале.

Лазарева рассказала историю, которую услышала от подруги. «Во времена, когда мы жили [в России] счастливо и относительно свободно, ее друзья — художники, архитекторы, журналисты — облюбовали себе маленький тупичок [в Венеции], выходящий прямо на воду, но без жилых домов вокруг, и собирались там, пили вино, вкуснейше закусывали, болтали, говорили о прекрасном», — написала она. Телеведущая уточнила, что тогда можно было прилететь в Венецию из Москвы на выходные.

По словам Лазаревой, друзья ее подруги изготовили в Москве гранитный камень с надписью «Тупик Гедонизма», привезли его в итальянский город и поместили в углубление в стене в этом месте. Ведущая отметила, что этот камень остался там даже после реставрации района.

Ранее Лазарева призналась, что ей было трудно уезжать из России. Она заявила, что испытывала боль, так как в Москве осталась вся ее жизнь.

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