Живущая в Испании Лазарева рассказала о боли из-за эмиграции

Телеведущая Лазарева заявила, что ей было очень трудно эмигрировать из России

Живущая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что ей было очень трудно принимать решение об эмиграции из России. Об этом она рассказала в прямом эфире на YouTube.

«Это такая трудность, особенно когда ты обременен годами жизни. (...) Было очень больно, вся жизнь осталась в Москве», — призналась ведущая, говоря об эмиграции.

Вместе с тем Лазарева указала, что решение о переезде за границу не было осознанным. Кроме того, она посочувствовала своим уехавшим за рубеж детям, поскольку, по ее словам, они не выбирали эмиграцию.

«И вообще, не дай бог кому-то принимать такое решение. Только если это улучшит твою жизнь. А как принимать решение об отъезде, когда оно ухудшает твою жизнь? Очень всем сочувствую», — заключила телеведущая.

Ранее Лазарева раскрыла, что испытывает неоднозначные чувства относительно возможности возвращения на родину. Телеведущая добавила, что многие ее знакомые релоканты твердо решили не возвращаться в Россию.