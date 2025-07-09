Лидер российской рок-группы получил шесть лет колонии из-за марихуаны

Первореченский районный суд Владивостока приговорил к шести годам и двум месяцам лишения свободы местного жителя Леонида Штительмана, пойманного полицией с полукилограммом марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.
Подсудимый является лидером известной владивостокской рок-группы «Туманный стон», отмечает PrimaMedia.
Суд установил, что Штительман приобрел для последующего сбыта 668,09 грамма марихуаны, однако его вместе с пакетом задержали полицейские. Музыкант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ему назначено наказание с учетом первого приговора, вынесенного в марте 2023 года за нетрезвое вождение и хранение наркотиков.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье суд приговорил к восьми годам строгого режима исполнителя FEDYASHTERN (настоящее имя — Федя Родной), попавшегося с наркотиками.