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20:28, 9 июля 2025Силовые структуры

Лидер российской рок-группы получил шесть лет колонии из-за марихуаны

Суд Владивостока дал 6 лет и 2 месяца лидеру рок-группы Штительману за марихуану
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Первореченский районный суд Владивостока приговорил к шести годам и двум месяцам лишения свободы местного жителя Леонида Штительмана, пойманного полицией с полукилограммом марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Подсудимый является лидером известной владивостокской рок-группы «Туманный стон», отмечает PrimaMedia.

Суд установил, что Штительман приобрел для последующего сбыта 668,09 грамма марихуаны, однако его вместе с пакетом задержали полицейские. Музыкант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ему назначено наказание с учетом первого приговора, вынесенного в марте 2023 года за нетрезвое вождение и хранение наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье суд приговорил к восьми годам строгого режима исполнителя FEDYASHTERN (настоящее имя — Федя Родной), попавшегося с наркотиками.

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