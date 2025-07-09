Мерц выпрашивал у Трампа помощь Украине

Мерц рассказал, что в разговорах с Трампом настаивал на продолжении помощи Киеву

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в ходе последних разговоров с американским лидером Дональдом Трампом он настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать военную помощь Украине. Об этом политик заявил на заседании бундестага, трансляция которого ведется на официальном сайте немецкого парламента.

«За последние недели у меня было три личных встречи с президентом Трампом, а также у нас было несколько телефонных звонков. Я настаивал, чтобы США продолжили оказывать Украине как военную, так и гражданскую помощь», — сообщил канцлер.

По словам Мерца, у Украины «есть проблемы с нехваткой производства военной техники, оружия и боеприпасов», поэтому он обращался к американскому правительству с просьбой о предоставлении Киеву дополнительных вооружений, в частности, систем противовоздушной обороны (ПВО). Канцлер подчеркнул, что «делает все возможное, чтобы достичь этой цели».

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Мерц сообщил Трампу, что Берлин готов купить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot у США для Украины. Отмечается, что политики пока не достигли соглашения, но обсуждение продолжается.