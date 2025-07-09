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14:10, 9 июля 2025Мир

Министр обороны Франции раскрыл причину звонка Макрона Путину

Лекорню: Макрон позвонил Путину, чтобы он помог убедить Иран не выходить из ДНЯО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alastair Grant / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину 1 июля, что он помог убедить Иран не выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню, сообщает Valeurs.

«Мы должны работать с членами Совета Безопасности ООН, крупнейшими ядерными державами, независимо от любых разногласий с этими странами. Все они являются гарантами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — сказал он.

По словам главы французского оборонного ведомства, пять ядерных держав, несомненно, играют ключевую роль и в том, чтобы убедить Иран не выходить из ДНЯО, поэтому Макрон и позвонил Путину.

Лекорню отметил, что такая инициатива французского лидера не удивительна, поскольку у ядерных держав есть особые обязательства по отношению друг к другу. Он напомнил, что последний раз Макрон звонил Путину в сентябре 2022 года по поводу Запорожской АЭС, сам министр звонил бывшему министру обороны России Сергею Шойгу, чтобы обсудить ядерные проблемах и борьбу с терроризмом.

«Это принцип красного телефона, который мы видим в фильмах времен холодной войны: ядерные державы должны разговаривать друг с другом», — заключил он.

Ранее Лекорню назвал демилитаризацию Украины красной линией. Он подчеркнул, что это требование Москвы представляется для европейских стран недопустимым.

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