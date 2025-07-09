Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:08, 9 июля 2025Мир

Министр обороны Франции назвал демилитаризацию Украины красной линией

Глава МО Франции Лекорню назвал демилитаризацию Украины красной линией
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Imago / Vincent Isore / Globallookpress.com

Требование России о демилитаризации Украины представляется для европейских стран недопустимым. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью изданию Valeurs actuelles.

«Наша абсолютная красная линия — демилитаризация Украины. Мы должны быть последовательны. Мы не можем отказаться от вступления Украины в НАТО и одновременно смириться с тем, что у нее больше нет армии. Украинцы должны быть в состоянии обеспечить свою безопасность», — сказал глава французского военного ведомства.

Он отметил, что «коалиция желающих» подталкивает Украину к размышлениям о будущем формате ее армии, а Францию ​​— о возможностях для ее промышленности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине за все время СВО. «Искандеры» и сотни дронов атаковали заводы и аэродромы

    Российские войска продвинулись у границ Днепропетровской области

    Россиянам назвали сроки доставки машин ушедших из страны автогигантов

    В Госдуме объяснили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

    Россиянам станут доступны прямые рейсы в одну из самых закрытых стран мира

    В России отреагировали на готовящийся сюрприз Трампа

    В Москве девушка отбилась от пристававшего к ней мигранта и попала на видео

    Министр обороны Франции раскрыл причину звонка Макрона Путину

    Министр обороны Франции назвал демилитаризацию Украины красной линией

    Президент Финляндии оценил шансы перемирия на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости