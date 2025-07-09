Министр обороны Франции назвал демилитаризацию Украины красной линией

Глава МО Франции Лекорню назвал демилитаризацию Украины красной линией

Требование России о демилитаризации Украины представляется для европейских стран недопустимым. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью изданию Valeurs actuelles.

«Наша абсолютная красная линия — демилитаризация Украины. Мы должны быть последовательны. Мы не можем отказаться от вступления Украины в НАТО и одновременно смириться с тем, что у нее больше нет армии. Украинцы должны быть в состоянии обеспечить свою безопасность», — сказал глава французского военного ведомства.

Он отметил, что «коалиция желающих» подталкивает Украину к размышлениям о будущем формате ее армии, а Францию ​​— о возможностях для ее промышленности.