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04:00, 9 июля 2025Интернет и СМИ

Мужчина оригинально проучил пытавшихся угнать его машину преступников

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: oia_hamzayy / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Traindodger2 рассказал о том, как столкнулся лицом к лицу с преступниками, пытавшимися угнать его машину, и оригинально проучил их. В результате злоумышленники лишились своего автомобиля, который также был в розыске.

«Однажды ночью я проснулся от звука моей Honda Civic 1995 года выпуска, которую пытались завести. Она не завелась, потому что вор не нашел аварийный выключатель двигателя. В моем городе часто угоняют машины, а эти старые Honda — легкие цели, поэтому я рад, что установил эту штуку. Я выбежал на улицу в нижнем белье и просто крикнул с крыльца так громко, как только мог: "Эй! Какого хрена ты делаешь!"» — написал мужчина.

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Через мгновение из автомобиля выскочили двое преступников и побежали по улице, а спустя несколько минут Traindodger2 услышал, как в ночной тишине буквально в нескольких метрах от него включается двигатель уже другой машины. Он позвал соседей, один из которых вооружился битой, а другой — скейтбордом. Парни начали кричать на угонщиков.

«Один вор закричал в ответ из этой машины: "Нет, это моя машина! Мы просто пытаемся уехать, это моя машина". Я не знаю, что на меня нашло, но я крикнул в ответ: "Нет, теперь это моя машина! Моя!". А они просто произнесли в ответ: "Ладно, чувак" и убежали. Я не могу поверить, что это сработало», — вспомнил автор.

Как позже выяснили приехавшие полицейские, второй автомобиль также был угнан — его преступники использовали для перемещения по городу в поисках новых машин.

Ранее другой пользователь Reddit пожаловался, что его машину Honda постоянно угоняли. Чтобы исправить ситуацию, он сочинил записку с просьбой вернуть ему транспортное средство после использования.

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