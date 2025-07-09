Одно слово заставило россиянина усомниться в ориентации друга и толкнуло на преступление

На Урале усомнившийся в ориентации друга мужчина получил 10 лет за его убийство

На Урале усомнившийся в ориентации друга житель Сосьвы получил 10 лет лишения свободы за расправу над ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Как установил суд, пострадавший ранее отбывал наказание в колонии. В феврале он вместе с фигурантом распивал алкоголь. В какой-то момент они поссорились, потому что потерпевший выразился так, что вызвал у друга сомнение по поводу своей ориентации. Тогда тот схватил кухонный нож и изрезал приятеля. От полученных ранений он не выжил.

Ранее сообщалось, что в Башкирии полицейские задержали мужчину, подозреваемого в расправе над приятелем девять лет назад.