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17:20, 9 июля 2025Силовые структуры

Одно слово заставило россиянина усомниться в ориентации друга и толкнуло на преступление

На Урале усомнившийся в ориентации друга мужчина получил 10 лет за его убийство
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

На Урале усомнившийся в ориентации друга житель Сосьвы получил 10 лет лишения свободы за расправу над ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Как установил суд, пострадавший ранее отбывал наказание в колонии. В феврале он вместе с фигурантом распивал алкоголь. В какой-то момент они поссорились, потому что потерпевший выразился так, что вызвал у друга сомнение по поводу своей ориентации. Тогда тот схватил кухонный нож и изрезал приятеля. От полученных ранений он не выжил.

Ранее сообщалось, что в Башкирии полицейские задержали мужчину, подозреваемого в расправе над приятелем девять лет назад.

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