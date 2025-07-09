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13:04, 9 июля 2025РоссияЭксклюзив

Главный онколог российского региона боролся за лекарства для своих пациентов. Почему теперь его хотят посадить в тюрьму?

Ростовский онколог Глумов отверг обвинения в нецелевом расходовании средств
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Ростовской области начался суд над бывшим главным онкологом региона, экс-руководителем областного онкологического диспансера Евгением Глумовым. Врача обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств. По версии следствия, он потратил часть субсидии, предназначенной для противоопухолевых препаратов, на гормональные лекарства для симптоматического лечения. В разговоре с «Лентой.ру» Глумов отверг эти обвинения, пояснив, что классификатор, на который ссылается следствие, не обладает статусом регулятора в вопросах назначения, использования и закупок лекарств. Он считает, что уголовное преследование связано с его попытками восстановиться в должности главного онколога региона и его борьбой за финансирование помощи пациентам.

Основной аргумент о нецелевом использовании бюджетных денег связан с тем, что в международном классификаторе лекарственных средств (АТХ) купленные препараты указаны в разделе «гормоны».

«Эти лекарства применяют при лечении нейроэндокринных опухолей во всем мире, — заявил "Ленте.ру" Глумов. — Лечение ими предусмотрено в официальных инструкциях этих лекарств. В клинических рекомендациях, размещенных на сайте Минздрава России, это также четко прописано. Есть письмо от Ассоциации онкологов России, которая разрабатывала эти рекомендации, есть официальный ответ Минздрава России, в которых подтверждается, что препараты — противоопухолевые и могут применяться даже в режиме монотерапии при некоторых, в частности — нейроэндокринных опухолях». (Оба упомянутых документа есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Евгений Глумов

Евгений Глумов

Кадр: «Дон 24» / YouTube

Как подчеркивает врач, он представил следствию доказательства эффективности этих препаратов, включая научные работы и публикации академика Андрея Каприна, главного внештатного онколога России. Но, несмотря на эти аргументы, Глумову все равно предъявили обвинение в нецелевой трате средств.

В обвинительном заключении следователь делает выводы, что все вышеприведенные доводы субъективны и опровергнуты материалами следствия — то есть показаниями чиновника из ростовского Минздрава и двух региональных запуганных химиотерапевтов, заявивших, что противоопухолевое действие у октреотида и ланреотида отсутствует

Евгений Глумовонколог

Причем на общероссийской торговой площадке ЕИС «Закупки», где медицинские организации со всех уголков страны приобретают лекарства, есть сотни аукционов, где ланреотид и октреотид покупаются именно как противоопухолевые препараты. Скриншоты этих закупок есть в распоряжении «Ленты.ру».

В обвинительном заключении, которое также есть у редакции, указано, что вместо денег, потраченных на эти препараты, можно было бы купить лекарства от более распространенных видов рака. На первом месте в Ростовской области, как и по всей России, у женщин — рак груди, у мужчин — рак предстательной железы. Нейроэндокринные опухоли считаются достаточно редкими.

«Чем пациенты с нейроэндокринными опухолями хуже тех, у кого опухоль яичников или желудка? — задался вопросом врач. — Они имеют такое же право на жизнь, как и больные с часто встречающимися заболеваниями. Вопрос не в том, какой именно пациент недополучил лечение, а в том, что был глобальный дефицит финансирования онкослужбы».

По словам Глумова, с 2023 года в списке пациентов, получающих ланреотид и октреотид, более 60 человек, и все они благодаря терапии живы.

Как Глумов боролся за финансирование онкослужбы

В 2023 году в Ростовской области не могли получить адекватное лечение сотни пациентов, утверждает Глумов. По его словам, прокурорские проверки официально зафиксировали факты задержки терапии до трех-четырех недель. В целях экономии врачам приходилось менять современные препараты на более дешевые, лечить по устаревшим схемам.

Экс-руководитель ростовского онкодиспансера говорит, что на основании проведенного анализа дефицит средств составлял почти миллиард рублей.

В этом году на поднятой мною волне общественного внимания из областного бюджета выделили миллиард рублей на льготные рецепты для онкологических больных. Фактически это — косвенное признание того, что громадное недофинансирование было

Евгений Глумовонколог

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По его мнению, главная причина уголовного дела — это попытка регионального Минздрава убрать его с должности руководителя областного онкоцентра. За 15 лет учреждение, которое он возглавлял, из маленького городского превратился в крупный центр с четырьмя филиалами и подразделениями в девяти городах Ростовской области с годовым оборотом более шести миллиардов рублей.

Диспансер стал очень лакомым куском для желающих пилить бюджет

Евгений Глумовонколог

Поэтому его попросили добровольно покинуть пост. А когда тот отказался, устроили «финансовую удавку», от которой пострадали онкобольные.

Траты россиян на лечение рака резко выросли

В России в последние годы значительно выросли персональные расходы на лекарства от рака. Об этом в своем пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру», сообщает общественная организация «Движение против рака». По данным исследования, траты граждан на онкопрепараты с 2021 по 2024 год увеличились вдвое — с четырех до девяти миллиардов рублей.

Заместитель председателя координационного совета «Движения против рака» Галина Маргевич считает, что основная причина — недостаточное финансирование федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Она предлагает ежегодно увеличивать бюджет, учитывая растущее число больных и инфляцию.

Ситуация осложняется доступностью лекарств. Опрос «Движения против рака», проведенный в ноябре-декабре 2024 года, показал, что более 34 процентов пациентов сталкиваются с трудностями при получении необходимых препаратов, особенно в сельской местности. Это подтверждается многочисленными обращениями на горячую линию организации.

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