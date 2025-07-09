Под Одессой прогремел взрыв

«Страна.ua»: В Одесской области на фоне воздушной тревоги произошел взрыв

В Одесской области на юге Украины раздался взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

В каком районе произошел взрыв, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры также отсутствует.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв под Одессой прогремел на фоне воздушной тревоги в регионе. Сирены также работают в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли серию ударов по Харьковской области. Взрывы были слышны в Слободском районе Харькова, а также Купянске, Изюме и Чугуеве.