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13:14, 9 июля 2025Бывший СССР

Под Одессой прогремел взрыв

«Страна.ua»: В Одесской области на фоне воздушной тревоги произошел взрыв
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv region/Handout / Reuters

В Одесской области на юге Украины раздался взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

В каком районе произошел взрыв, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры также отсутствует.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв под Одессой прогремел на фоне воздушной тревоги в регионе. Сирены также работают в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли серию ударов по Харьковской области. Взрывы были слышны в Слободском районе Харькова, а также Купянске, Изюме и Чугуеве.

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