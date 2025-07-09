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13:15, 9 июля 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли серию ударов по Харькову

ВС России нанесли серию ударов по Харькову, Купянску и Изюму
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области. Об этом сообщает со ссылкой на источники Telegram-канал «Иди и смотри».

«Взрывы были в Слободском районе Харькова», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что звуки взрывов были также слышны в Купянске, Изюме, Чугуеве и других городах области.

Ранее в Вооруженных силах Украины заявили, что во время ночной атаки 9 июля Москва использовала рекордное число ракет и беспилотников. Отмечалось, что в ходе ударов было использовано 728 дронов-камикадзе типа «Герань».

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