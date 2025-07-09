Полуголый мужчина набросился на россиянина из-за прически и попал на видео

Mash: Житель Новосибирска набросился на пассажира троллейбуса из-за прически

Житель Новосибирска набросился на пассажира троллейбуса из-за прически. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Mash Siberia в своем Telegram.

Как видно на опубликованных кадрах, полуголый мужчина — на нем не было верхнего предмета одежды — вцепился в волосы россиянина и не отпускал, пока другие пассажиры кричали на него и пытались остановить.

По данным канала, конфликт произошел из-за того, что мужчине не понравился внешний вид другого пассажира.

Ранее в центре Калининграда 14-летнего школьника избивали в торговом центре и снимали процесс на телефон. Сообщалось, что нападение произошло из-за длинных волос мальчика.