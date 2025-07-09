Последствия снижения потолка цен за российскую нефть до 45 долларов оценили

Экономист Юшков: Снижение стоимости российской нефти не работает

Снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель не приведет к серьезным последствиям, потому что такая санкционная мера не работает, считает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Так специалист прокомментировал планы Эстонии заблокировать 18-й пакет санкций против России, если в нем не будет снижен предел цен.

«Тут проблема с понижением потолка цены заключается в том, что все понимают, что он не работает, если он при 60 долларах не работает, то и при 45 работать не будет. В этом плане сторонники понижения потолка цены пытаются пропиариться за счет этой темы. Для того, чтобы показать, что они давят на Россию», — сказал Юшков.

Он предположил, что Европа может пополнить санкционные списки перечнем санкций против теневого флота, создавая критерий, что если танкер попал в список, то его не будут пускать в Балтийское море.

«А если они не дают нам ввозить нефть и нефтепродукты через Балтийское море теневым флотом, значит, по их задумке, нужно будет обращаться к танкерам, которые соблюдают потолок цены. И вот тут потолок цены становится важен», — пояснил аналитик.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что его республика не готова допустить исключения из 18-го пакета санкций против России пункта о понижении потолка цен на российскую нефть. По его словам, Эстония может заблокировать принятие этого пакета рестрикций, если он не будет предполагать понижение потолка с 60 до 45 долларов.