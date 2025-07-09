Путин увеличил число сотрудников СК России

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Следственного комитета (СК) России до 23 149 человек. Сведения об этом опубликованы на официальном портале правовой информации.
В указе сказано, что с 1 января 2026 года штатная численность работников СК вырастет на 132 человека, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 866 человек. Также в документе сообщается, что федеральных государственных служащих — 270 человек.
Кроме того, глава государства постановил выделить ведомству финансирование для исполнения этого указа.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о кадровых перестановках и назначениях в Минюсте, Следкоме, Министерстве внутренних дел и МЧС.