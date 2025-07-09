Путин увеличил число сотрудников СК России

Путин увеличил штатную численность Следкома России до 23 149 человек

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Следственного комитета (СК) России до 23 149 человек. Сведения об этом опубликованы на официальном портале правовой информации.

В указе сказано, что с 1 января 2026 года штатная численность работников СК вырастет на 132 человека, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 866 человек. Также в документе сообщается, что федеральных государственных служащих — 270 человек.

Кроме того, глава государства постановил выделить ведомству финансирование для исполнения этого указа.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о кадровых перестановках и назначениях в Минюсте, Следкоме, Министерстве внутренних дел и МЧС.