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18:23, 9 июля 2025Силовые структуры

Путин увеличил число сотрудников СК России

Путин увеличил штатную численность Следкома России до 23 149 человек
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Следственного комитета (СК) России до 23 149 человек. Сведения об этом опубликованы на официальном портале правовой информации.

В указе сказано, что с 1 января 2026 года штатная численность работников СК вырастет на 132 человека, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 866 человек. Также в документе сообщается, что федеральных государственных служащих — 270 человек.

Кроме того, глава государства постановил выделить ведомству финансирование для исполнения этого указа.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о кадровых перестановках и назначениях в Минюсте, Следкоме, Министерстве внутренних дел и МЧС.

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