Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:43, 9 июля 2025Бывший СССР

Раненым украинским военным вдвое сократили норму питания

РИА Новости: В Херсоне раненым военным ВСУ вдвое сократили норму питания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Раненым украинским военнослужащим из-за коррупции командования и местных властей вдвое сократили норму питания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на антифашистское сопротивление Херсона.

Уточняется, что вдвое сократили норму питания раненым военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходящим лечение в военном госпитале в Херсоне.

«Речь идет о целенаправленном уменьшении развесовки питания при формально сохраненных объемах по документации. То есть, деньги списываются, а раненые получают порции с нормой в половину положенного», — подчеркнул представитель агентства.

Ранее в ВСУ рассказали о проблемах в обороне Херсона. На данном участке российские FPV-дроны наносят сокрушительные удары по позициям армии Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин снял с должности заместителя Лаврова

    В Раде призвали Лукашенко и Келлога помочь освободить политзаключенных на Украине

    Трамп приготовился одобрить ужесточение санкций против РФ при одном условии

    В Польше пригрозили НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине

    Эколог оценил безопасность пляжей в Геленджике для купания

    Раненым украинским военным вдвое сократили норму питания

    Трамп ввел 50-процентные пошлины против одной страны

    В российском регионе женщина получила черепно-мозговую травму из-за падения обломков БПЛА

    Популярная российская актриса рассказала о неудачной попытке переезда в Москву

    Трамп восхитился уровнем английского у лидера из англоязычной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости