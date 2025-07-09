РИА Новости: В Херсоне раненым военным ВСУ вдвое сократили норму питания

Раненым украинским военнослужащим из-за коррупции командования и местных властей вдвое сократили норму питания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на антифашистское сопротивление Херсона.

Уточняется, что вдвое сократили норму питания раненым военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходящим лечение в военном госпитале в Херсоне.

«Речь идет о целенаправленном уменьшении развесовки питания при формально сохраненных объемах по документации. То есть, деньги списываются, а раненые получают порции с нормой в половину положенного», — подчеркнул представитель агентства.

Ранее в ВСУ рассказали о проблемах в обороне Херсона. На данном участке российские FPV-дроны наносят сокрушительные удары по позициям армии Украины.