Российскую теннисистку заметили на Уимблдоне в шапке с клубникой и с пивом в руках

Теннисистку Павлюченкову заметили на Уимблдоне с пивом и шапкой с клубникой

Российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову заметили на Уимблдоне в ярком головном уборе. Ролик опубликован в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка появилась на пресс-конференции в оверсайз-футболке с надписью Nirvana. На ней также была вязаная шапка с вышитой клубникой, а в руках теннисистка держала бутылку пива. На размещенных кадрах видно, что сначала она сделала глоток напитка, после чего начала отвечать на вопросы журналистов.

Ранее в июле Павлюченкова заявила об украденном гейме на Уимблдоне.

34-летняя Павлюченкова — финалистка «Ролан Гаррос»-2021, она также выиграла 12 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Кроме того, спортсменка является олимпийской чемпионкой в миксте.