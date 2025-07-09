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17:27, 9 июля 2025Ценности

Российскую теннисистку заметили на Уимблдоне в шапке с клубникой и с пивом в руках

Теннисистку Павлюченкову заметили на Уимблдоне с пивом и шапкой с клубникой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «бумеры смотрят телек»

Российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову заметили на Уимблдоне в ярком головном уборе. Ролик опубликован в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка появилась на пресс-конференции в оверсайз-футболке с надписью Nirvana. На ней также была вязаная шапка с вышитой клубникой, а в руках теннисистка держала бутылку пива. На размещенных кадрах видно, что сначала она сделала глоток напитка, после чего начала отвечать на вопросы журналистов.

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Ранее в июле Павлюченкова заявила об украденном гейме на Уимблдоне.

34-летняя Павлюченкова — финалистка «Ролан Гаррос»-2021, она также выиграла 12 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Кроме того, спортсменка является олимпийской чемпионкой в миксте.

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