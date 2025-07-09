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14:18, 9 июля 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись у границ Днепропетровской области

ВС РФ продвинулись на западе ДНР у границ Днепропетровской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись на западе Донецкой народной республики (ДНР) у границ Днепропетровской области. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

«Наши войска продвинулись в районе сел Вольное Поле и Зеленое Поле, освободив свыше четырех квадратных километров», — сказал чиновник, отметив, что российские силы освободили еще один участок границы ДНР и Днепропетровской области.

30 июня военнослужащие 114-й мотострелковой бригады ВС РФ взяли под контроль село Дачное в Днепропетровской области.

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