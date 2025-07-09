Российские войска продвинулись у границ Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись на западе Донецкой народной республики (ДНР) у границ Днепропетровской области. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.
«Наши войска продвинулись в районе сел Вольное Поле и Зеленое Поле, освободив свыше четырех квадратных километров», — сказал чиновник, отметив, что российские силы освободили еще один участок границы ДНР и Днепропетровской области.
30 июня военнослужащие 114-й мотострелковой бригады ВС РФ взяли под контроль село Дачное в Днепропетровской области.