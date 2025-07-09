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12:06, 9 июля 2025Культура

Сестра Жанны Фриске прокомментировала состояние после срочной операции

Сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что хорошо себя чувствует после операции
Ольга Коровина

Фото: @friske_natalia

Сестра исполнительницы Жанны Фриске Наталья рассказала о своем состоянии после экстренной операции из-за абсцесса. Видео она опубликовала в личном Telegram-канале.

По словам Фриске, она чувствует себя хорошо. Наталья отметила, что об улучшении ее состояния говорят и результаты анализов. По словам девушки, ее могут выписать в ближайшие несколько дней.

«Я уже с ума схожу в четырех стенах. Спасает то, что ко мне приходят», — добавила она.

До этого стало известно, что Фриске попала в больницу с сильным воспалением в области шеи. Из-за отека и абсцесса Наталье пришлось провести срочную операцию под общим наркозом.

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