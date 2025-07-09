Шесть детей обвинили медика российского лагеря в домогательствах

Медика иркутского лагеря заподозрили в домогательствах после показаний 6 девочек

Шесть девочек-подростков обвинили в домогательствах 42-летнего медработника иркутского лагеря. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло в лагере «Орленок» в селе Моты. Мужчина устроился туда медиком в конце июня, а спустя неделю на него пожаловалась одна из девочек. Она заявила, что медработник слишком много времени уделяет ее груди во время осмотра. С ней согласились еще как минимум пять детей.

Услышав слова девочек, вожатые решили поговорить с медиком, однако разговора у них не получилось. Завязалась драка, а на место приехала полиция.

В разговоре с сотрудниками медик все обвинения отрицал. Он заявил, что просто выполнял свою работу, а в момент осмотра некоторых девочек в кабинете даже находилась его жена — заведующая одной из больниц Иркутска. Мужчина уверен, что его оговорили, так как он не выписывал детям освобождение от физкультуры по выдуманным болезням.

Сейчас его уже уволили. В отношении медика возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях.

Ранее в Новосибирске суд арестовал местного жителя, который домогался соседской девочки и попытался ее похитить.