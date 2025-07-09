Трамп восхитился уровнем английского у лидера из англоязычной страны

Трамп восхитился уровнем английского у лидера англоязычной Либерии

Президент США Дональд Трамп на встрече с африканскими лидерами восхитился уровнем английского языка у президента Либерии Джозефа Боакайя. В этой стране английский является официальным. Трансляцию вел C-SPAN.

«На таком хорошем английском, на таком красивом. Где вы научились так красиво говорить? Где вы получили образование? Где? В Либерии? Ну, это очень интересно. Там прекрасно. У меня за этим столом есть люди, которые говорят далеко не так хорошо», — сказал политик.

На этой же встрече Трамп призвал африканские страны активнее закупать американское оружие. Он заявил, что у африканского континента «огромное богатство и потенциал». В этих условиях, добавил Трамп, нужно увеличивать вложения в оборону.