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13:19, 9 июля 2025МирЭксклюзив

Трампа уличили в желании принудить Россию к перемирию

Политолог Безпалько: Трамп хочет принудить РФ к перемирию оружием для ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп, возобновляя поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытается принудить Россию пойти на перемирие. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Богдан Безпалько.

По его словам, американский лидер неоднократно призывал российское руководство к прекращению огня, а теперь дает понять, что его позиция может стать еще жестче.

«На деле же поставки американского оружия не прекращались ни на минуту. Даже когда заявляли о приостановке помощи, поставки все равно продолжались через польско-украинскую границу», — сказал Безпалько.

Политолог заключил, что с последним решением Дональда Трампа насчет помощи ВСУ для Москвы ровным счетом ничего не изменилось.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву накануне, 8 июля. При этом, как выяснило Axios, пока речь идет о крайне скромных объемах вооружений по сравнению с ранее утвержденными поставками, которые были приостановлены.

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