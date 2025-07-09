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17:24, 9 июля 2025Интернет и СМИ

У блогеров стали чаще покупать рекламу

В VK AdBlogger число сделок между авторами и брендами взлетело в два раза
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Платформа для взаимодействия авторов и бизнеса VK AdBlogger показала резкий рост активности. Так, за второй квартал 2025 года число сделок между блогерами и брендами удвоилось по сравнению с началом года. Общее количество рекламных размещений достигло 700 тысяч, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе соцсети.

Сервис помогает бизнесу размещать нативную рекламу у авторов контента от начинающих до популярных блогеров. Сегодня на платформе работают более 14 тысяч рекламодателей. При этом каждый третий из них выбирает микроинфлюенсеров с аудиторией до 10 тысяч подписчиков — они показывают высокую вовлеченность и уровень доверия.

Также, согласно статистике, в мае резко вырос интерес к тревел-блогерам. Рекламодатели стали выбирать их в 2,4 раза чаще. Кроме того, удвоился спрос на фитнес-контент. В полтора раза чаще рекламодатели стали выбирать и авторов, пишущих о культурных событиях.

При этом, по результатам анализа статистики, тематика зависит и от масштаба бизнеса. Малые компании чаще сотрудничают с авторами, освещающими еду и рестораны, фото и видео, семью и детей, а также развлекательный контент. Крупные бренды делают ставки на сообщества, посвященные кино, товарам и услугам, и ремеслам, а также используют авторские видеоклипы как способ увеличить вовлеченность.

Ранее VK представила линейку новых сервисов информационной безопасности.

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