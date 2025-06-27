VK представила линейку новых сервисов информационной безопасности

На конференции VK Cloud Conf 2025 компания VK Tech представила линейку новых сервисов информационной безопасности, разработанных и протестированных в VK. Они станут частью продуктовой экосистемы VK и интегрируются с облачной платформой VK Cloud во всех вариантах поставки. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты предложили четыре решения. В их числе — платформа для автоматизации проверки безопасности кода Security Gate, которая обеспечивает безопасность разработки для всех приложений и более 40 тысяч репозиториев VK, проводит более десяти тысяч сканирований в день и охватывает более миллиарда строк кода.

Для оперативного реагирования на инциденты безопасности разработана система централизованного сбора и анализа событий безопасности SIEM (Security Information and Event Management). Она способна обрабатывать до десяти миллионов событий в секунду (EPS) и хранить до 15 ПБ телеметрии в сжатом виде для быстрого поиска и расследования инцидентов, что намного превышает показатели аналогичных зарубежных и российских решений.

Обеспечивать безопасность каждого запроса к веб-ресурсу или инфраструктуре помогает сервис контроля доступа к ресурсам ZTA (Zero Trust Architecture). Он позволяет снижать риски кражи паролей и выявлять аномалии в поведении пользователей и предоставлять гранулярный доступ к ресурсам компании.

Также на конференции презентовали систему защиты данных DSPM (Data Security Posture Management), которая показывает, где в компании находятся конфиденциальные данные, как они используются и кто имеет к ним доступ. Сервис выявляет чувствительную информацию и контролирует уровень ее защищенности. Система DSPM уже анализирует более одного петабайта данных ежедневно.

«При разработке решений по информационной безопасности мы опирались на экспертизу и накопленный инженерный опыт компании, а также инструменты и ведущие практики Big Data, искусственного интеллекта и Highload. В VK мы создаем высокотехнологичные системы, которые обеспечивают устойчивую и надежную защиту более 100 продуктов и сервисов для миллионов пользователей», — прокомментировал вице-президент, директор по информационной безопасности Антон Карпов.

«Утечка данных способна нанести бизнесу многомиллионные убытки и подорвать доверие пользователей. Мы превратили наработанную внутри VK экспертизу в готовые сервисы — от DevSecOps до Zero Trust — чтобы наши клиенты могли выдерживать и нейтрализовывать современные кибератаки без роста операционных затрат», — отметил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются более 95 процентов аудитории рунета. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий. Портфель VK Tech — готовая экосистема программных продуктов — включает облачную платформу, дата-сервисы, сервисы продуктивности, бизнес-приложения. Они включены в реестр российского программного обеспечения (ПО) и соответствуют требованиям ФСТЭК. VK Cloud — это платформа с широким набором облачных сервисов и ПО для эффективной разработки и работы с данными для компаний любого масштаба.