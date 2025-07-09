Cальдо: Киевская администрация Херсона покинула город и работает из Николаева

Назначенная украинскими властями администрация Херсона покинула город и работает дистанционно. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Назначенные Киевом так называемые херсонские областная и городская "военные администрации" базируются в Николаеве, а также управления местного гестапо — СБУ, полиции, прокуратура», — заявил Сальдо.

По его словам, назад в Херсон украинская администрация никогда не вернется на постоянную основу.

Ранее Сальдо заявил, что военный конфликт завершится только тогда, когда украинские власти окончательно лишатся возможности угрожать России и русскому народу. По словам политика, корейский вариант по урегулированию военного конфликта на Украине в теории возможен как промежуточный результат.