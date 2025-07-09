В Госдуме отреагировали на минирование тел погибших бойцов ВСУ

Картаполов о минировании тел бойцов ВСУ: Никто не доходил до такого скотства

Никто еще не доходил «до такого скотства», как минирование тел погибших соратников. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 1».

Он заявил, что эта информация его поразила, учитывая тот факт, что российские солдаты не оставят тела бойцов противника на поле боя и соберут их.

«Вот до такого скотства не доходил еще никто, даже бандеровцы не доходили до этого. Этот факт свидетельствует о полнейшем уже моральном разложении, деградации командования, да и личного состава», — подчеркнул депутат.

Ранее Telegram-канал «Работайте, братья!» сообщил, что Вооруженные силы Украины ставят мины на телах погибших соратников вместо того, чтобы попытаться их эвакуировать и вернуть близким. Известно, что подобный случай был замечен среди военнослужащих 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе города Новоукраинка.