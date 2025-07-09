Стало известно о «подлых ловушках» ВСУ

ВСУ начали минировать тела погибших соратников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ставят мины на телах погибших соратников. Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!».

«Вместо того чтобы попытаться эвакуировать погибших побратимов и вернуть их близким, вэсэушники превратили собственных мертвых в ловушки», — сказано в публикации.

Стало известно, что минирование начали военнослужащие 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе города Новоукраинка. В публикации называют действия украинских солдат «моральным самоубийством».

Ранее сообщалось, что ВСУ сделали ловушку из тела российского бойца. Речь идет о ветеране войны в Афганистане Андрее Кобылине.