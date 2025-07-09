Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 9 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о «подлых ловушках» ВСУ

ВСУ начали минировать тела погибших соратников
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ставят мины на телах погибших соратников. Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!».

«Вместо того чтобы попытаться эвакуировать погибших побратимов и вернуть их близким, вэсэушники превратили собственных мертвых в ловушки», — сказано в публикации.

Стало известно, что минирование начали военнослужащие 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе города Новоукраинка. В публикации называют действия украинских солдат «моральным самоубийством».

Ранее сообщалось, что ВСУ сделали ловушку из тела российского бойца. Речь идет о ветеране войны в Афганистане Андрее Кобылине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главный онколог российского региона боролся за лекарства для своих пациентов. Почему теперь его хотят посадить в тюрьму?

    Российский фондовый рынок упал перед угрозой санкций

    В России отреагировали на планы Литвы и Финляндии производить мины для Украины

    Российские войска нанесли серию ударов по Харькову

    Под Одессой прогремел взрыв

    В штаб-квартире партии Ле Пен прошли обыски

    Стало известно о гибели российского чиновника на СВО

    Раскрыта судьба пропавших на Камчатке российских туристов

    В российском регионе школьников обяжут заниматься ушу

    Найден простой способ замедлить возрастные изменения мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости