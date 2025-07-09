В Кремле ответили на слова Сырского о Курской области

Песков: В Кремле никак не отреагировали на слова Сырского о Курской области

В Кремле никак не отреагировали на слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о том, что украинцы должны вернуть позиции в Курской и Белгородской областях. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Никак не отреагировали», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Сырский призвал восстановить украинские позиции в Курской и Белгородской областях. Главком ВСУ принял участие в заседании ставки верховного главнокомандующего, где доложил о ситуации на фронте.