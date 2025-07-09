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14:47, 9 июля 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на слова Сырского о Курской области

Песков: В Кремле никак не отреагировали на слова Сырского о Курской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Кремле никак не отреагировали на слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о том, что украинцы должны вернуть позиции в Курской и Белгородской областях. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Никак не отреагировали», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Сырский призвал восстановить украинские позиции в Курской и Белгородской областях. Главком ВСУ принял участие в заседании ставки верховного главнокомандующего, где доложил о ситуации на фронте.

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