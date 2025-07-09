В Подмосковье сдуло остановку

Под подмосковным Дмитровом остановку сдуло порывом ветра

Недалеко от подмосковного города Дмитрова автобусную остановку сдуло сильным порывом ветра. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Инцидент произошел в среду, 9 июля. На снимках, сделанных очевидцем последствий непогоды, можно увидеть, как остановка, выкрашенная в зеленый цвет, опрокинулась из-за сильного ветра. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Накануне стало известно, что непогода обрушилась на Королев, Фрязино, Клин, Солнечногорск, Зеленоград и другие города Подмосковья. Из-за шквалистого ветра в регионе упало много деревьев, а несколько автомобилей получили повреждения. Помимо этого, в Московской области выпал град размером с небольшое куриное яйцо.