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12:15, 9 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили Мерцу на слова о невозможности урегулирования конфликта на Украине

Депутат Чепа: Германии выгодны милитаризация и продолжение украинского конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о невозможности урегулирования украинского конфликта дипломатическим путем, пытается пролоббировать милитаризацию экономики страны. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мерц только и ждет возможности сделать заявление, что никаких переговоров не будет, а все дипломатические возможности исчерпаны, и только военное сотрудничество может спасти Украину. А для этого необходимо увеличивать милитаризацию экономики Германии, чтобы вытащить страну из кризиса, в котором она находится», — считает политик.

По мнению Чепа, возможные действия Мерца по эскалации конфликта не повлияют на его результат, но могут затянуть противостояние. Он объяснил, что это может быть в интересах немецкой экономики.

«Здесь интересы не только политические, но и экономические. Экономику Германии может вытащить только милитаризация. Немцы говорили об этом еще пять-шесть лет назад, когда поняли, что зеленая экономика неэффективна», — заключил депутат.

Ранее Мерц заявил, что возможности завершить конфликт на Украине дипломатическим путем исчерпаны. Он добавил, что по этой причине Германия будет продолжать поддержку Киева.

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