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13:43, 9 июля 2025Экономика

В России создали туалетную бумагу без втулки

«ЭвоКом»: В России появится первая туалетная бумага из вторсырья и без втулки
Вячеслав Агапов

Фото: BINK0NTAN / Shutterstock / Fotodom

В России появится первая туалетная бумага из вторсырья и без втулки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе производителя ООО «ЭвоКом».

Выпускающая продукцию под брендом Zewa Natural Comfort Smart компания отмечает, что новый трехслойный продукт изготовлен из полностью переработанного волокна. Благодаря новой технологии рулон формируется без картонной втулки, но сохраняет отверстие для удобного размещения на держателе, что позволяет сократить количество отходов в быту и реже менять рулон за счет увеличенной длины. Также нововведение позволит экономить место для хранения продукта в магазинах и дома, а за счет уменьшения расхода пластиковой пленки и уменьшения количества транспорта — еще и заботиться о природе.

«Новинка сочетает удобство использования и экологичность, что делает продукт привлекательным для потребителей, уделяющих внимание как практичности, так и устойчивому развитию», — подчеркнул генеральный директор ООО «ЭвоКом» Артем Лебедев.

В марте 2025 года стало известно, что компания «ЭвоКом» перезапустит бренд туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток Zewa под названием Zemma. Ребрендинг будет проходить постепенно: анонсировать выпуск товаров под новым названием начали с марта, а полный переход на новый бренд завершится в 2026 году. В компании отмечают, что новое название отвечает критериям «привлекательности, преемственности, соответствия категории, легкости запоминания и воспроизведения», на которые ориентировался производитель.

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