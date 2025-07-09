В российском городе учителя посадили за приставания к девушкам в метро

Учителя в Москве посадили на 15 суток за приставания к девушкам в метро

Тверской суд Москвы посадил на 15 суток в изолятор учителя начальных классов одной из школ Великого Новгорода за приставание к девушкам в метро. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Матушкин Дмитрий Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Установлено, что Матушкин неоднократно приезжал в столицу, чтобы знакомиться с девушками — в отношении них он совершал непристойные действия в метрополитене с целью привлечения внимания.

Ранее мастера спорта и заслуженного тренера России по дзюдо Григория Давыдова арестовали в Тюмени за домогательство по отношению к школьнице.