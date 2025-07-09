В США обвинили Трампа в «заигрывании» с Путиным

Конгрессмен Джеффрис обвинил Трампа в заигрывании с Путиным

Президент США Дональд Трамп «заигрывает» с российским лидером Владимиром Путиным, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис. Его слова передает The Hill.

По мнению парламентария, Белый дом потратил на это несколько месяцев, несмотря на то, что в Конгрессе есть «сильная двухпартийная поддержка санкций» против России. Джеффрис назвал Путина «врагом» США, а конфликт на Украине «битвой между демократией и автократией».

Ранее Трамп заявил, что заинтересовался законопроектом Конгресса США о новых санкциях против России. «Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — сказал политик.

