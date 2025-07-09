Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 9 июля 2025Мир

В США обвинили Трампа в «заигрывании» с Путиным

Конгрессмен Джеффрис обвинил Трампа в заигрывании с Путиным
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп «заигрывает» с российским лидером Владимиром Путиным, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис. Его слова передает The Hill.

По мнению парламентария, Белый дом потратил на это несколько месяцев, несмотря на то, что в Конгрессе есть «сильная двухпартийная поддержка санкций» против России. Джеффрис назвал Путина «врагом» США, а конфликт на Украине «битвой между демократией и автократией».

Ранее Трамп заявил, что заинтересовался законопроектом Конгресса США о новых санкциях против России. «Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин снял с должности заместителя Лаврова

    Переговорные позиции Путина и Трампа по Украине сравнили

    Российский адвокат оценил последствия обучения в Йеле

    В Польше назвали Балтийское море внутренним морем НАТО

    Хуситы похитили гражданина России

    38-летний Джокович вышел в полуфинал Уимблдона

    Раскрыта причина ухода замглавы МИД России с должности

    Беременная Ида Галич опубликовала обнаженные фото

    Зеленский вновь призвал ужесточить антироссийские санкции

    Трамп высказался о расследовании после приостановки поставки вооружений Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости