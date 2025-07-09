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21:25, 9 июля 2025Мир

В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В Конгресс США внесли закон о санкциях против энергетического сектора России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Конгрессмены США Зак Нанн и Джош Готтхаймер внесли в Палату представителей законопроект PEACE Act, предусматривающий санкции против иностранных банков, которые финансируют российский энергетический сектор или ведут бизнес с находящимися под ограничениями российскими организациями. Об этом сообщает РИА Новости.

Нанн заявил, что президент США Дональд Трамп поступает правильно, требуя результатов и призывая к миру Россию и Украину. «Как боевой ветеран и бывший сотрудник разведки, я знаю, что одними словами Россию за стол переговоров не усадить», — добавил он.

Представитель Конгресса подчеркнул, что двухпартийный закон о новых антироссийских санкциях укрепляет позицию США реальными действиями. При этом инициатива не обременяет американских налогоплательщиков «ни на цент».

Ранее Трамп заявил, что заинтересовался законопроектом Конгресса США о новых санкциях против России. «Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — сказал он.

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