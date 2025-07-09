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10:08, 9 июля 2025Интернет и СМИ

В США сделали неутешительный для Украины вывод о системах Patriot

MWM: Потери систем Patriot на Украине вряд ли будут восполнены
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Потери американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украине вряд ли будут восполнены. Неутешительный для Киева вывод сделал базирующийся в США журнал Military Watch Magazine (MWM).

Как отмечается в статье, стремительное истощение систем ПВО Patriot в ходе конфликта на Украине поставило серьезные вопросы относительно их выживаемости в условиях высокоинтенсивного конфликта.

«Значительная стоимость систем, порядка 2,5 миллиарда долларов за единицу, и их ограниченная доступность обусловили тот факт, что потери оказались весьма далеки от приемлемых, и гарантировали, что потери на Украине вряд ли будут восполнены», — подчеркнули в журнале.

Ранее MWM заявило, что в ходе отдельных ударов системы Patriot были уничтожены российскими баллистическими ракетами «Искандер».

Перед этим стало известно, что у армии США осталось только 25 процентов ракет для комплексов Patriot. Как указала британская газета The Guardian, сокращение запаса ракет вызвало обеспокоенность в Пентагоне, так как это может поставить под угрозу потенциальные военные операции США.

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