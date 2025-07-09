В зоне СВО заметили отправленный на прорыв фронта танк-монстр «из фильма ужасов»

В ДНР заметили отправленный на прорыв фронта танк-монстр

В Донецкой народной республике (ДНР) на константиновском направлении заметили «танк-монстр из фильма ужасов», отправленный на прорыв фронта. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«На константиновском направлении российский танк Т-72Б3М получил минимум пять попаданий украинских FPV-дронов и все их выдержал, он позже был обездвижен лишь после наезда на противотанковую мину», — говорится в публикации.

Уточняется, что в случае с бронемашиной были использованы почти все «известные импровизированные средства защиты» от беспилотных летательных аппаратов. На опубликованных кадрах запечатлены украинские дроны, насаженные на распущенные металлические тросы.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Сумской области танк Leopard 2A6 Вооруженных сил Украины. Он был поражен в районе Писаревки.

