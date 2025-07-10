52-летняя София Вергара показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

52-летняя актриса София Вергара показала фигуру в слитном купальнике с вырезами

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара показала фигуру в откровенном купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в слитном купальнике с пестрыми изображениями пальм. При этом можно заметить, что изделие также оформлено глубоким декольте, тонкими лямками и обнажающими талию вырезами.

Поклонники оценили снимки звезды «Грисельды», которая также дополнила свой образ массивными браслетами и макияжем с акцентом на розовую помаду. «Потрясающая фигура», «Красивая женщина», «52 года и ты по-прежнему эффекта», «Какой шикарный купальник», «Наша королева», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что София Вергара в стрингах позагорала на пристани.