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01:00, 10 июля 2025Ценности

52-летняя София Вергара показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

52-летняя актриса София Вергара показала фигуру в слитном купальнике с вырезами
Мария Винар

Фото: @sofiavergara

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара показала фигуру в откровенном купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в слитном купальнике с пестрыми изображениями пальм. При этом можно заметить, что изделие также оформлено глубоким декольте, тонкими лямками и обнажающими талию вырезами.

Поклонники оценили снимки звезды «Грисельды», которая также дополнила свой образ массивными браслетами и макияжем с акцентом на розовую помаду. «Потрясающая фигура», «Красивая женщина», «52 года и ты по-прежнему эффекта», «Какой шикарный купальник», «Наша королева», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что София Вергара в стрингах позагорала на пристани.

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